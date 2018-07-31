Оккупанты в очередной раз нарушили перемирие на Донбассе: есть раненые среди бойцов ВСУ

За прошедшие сутки, 30 июля, российские оккупационные войска 40 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе используя запрещенное вооружение. Вследствие обстрелов, трое бойцов получили ранения.

Об этом говорится в сводке Операции Объединенных сил в Facebook.

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"На протяжении прошлых суток, 30 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 40 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе трижды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пророссийские боевики вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Майского, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, и Широкиного. Кроме того, оккупанты трижды открывали огонь из минометов калибром 120-мм и 82-мм по позициям защитников возле Водяного.

За минувшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки одного оккупанта уничтожено и четверых ранено,

– добавили в штабе.

Кроме того, в течение текущих суток, 31 июля, оккупанты трижды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Кримського, Светлодарска и Лебединского.