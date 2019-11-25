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      Оккупанты впали в истерику из-за новости об украинском разведчике в Горловке Матюхе

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      Бывший мэр оккупированного города Горловки Эдуард Матюха / Скриншот из видео

      Бывший "народный мэр" оккупированного города Горловки Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком. Оккупанты эмоционально отреагировали на такую новость. Заявляют, что украинец не имел доступа к секретной информации.

      Так называемый глава "Компартии ДНР" Борис Литвинов заявил, что информация о работе Матюхи на украинскую разведку "больше похожа на творчество", пишет "РИА Новости".

      Подробнее об истории: Глаза Украины в войне: "народный мэр" оккупированной Горловки оказался украинским разведчиком

      Он берет из открытых источников фотографии или рассказывает о людях. Это уже много раз по телевизору показывали, в прессе писали. Он выдает известные факты за эксклюзив. Я считаю, из этого дела на Украине делают пиар,
      – сказал так называемый чиновник.

      Оккупант отметил, что украинским спецслужбам "надо показать как-то свою работу, свою значимость".

      По его словам, Эдуард Матюха – житель Горловки, который в мае 2014 года как активист помогал организовывать в городе "референдум о самоопределении ДНР". Позже он вступил в Горловскую городскую организацию так называемой "Компартии ДНР", при этом "никакого доступа к гостайне и закрытой информации не было".

      К теме: Боевики цинично прикрываются детьми в оккупированном Донецке: доказательства украинских бойцов

      Еще один так называемый депутат "Народного совета "ДНР"" Владислав Бердичевский также написал гневный и истерический пост в фейсбуке.

      Этот, прости Господи, "коммунист" и "народный мэр" на три дня – никто и звать его никак, к никакой гостайне он допущен не был,
      – написал так называемый депутат.

      Он добавил, что весь вред для так называемой "ДНР", которую создал Матюха – заключался в краже и продаже гуманитарной муки, "пока ему не дали по лапам". "Кого он там стыкал или травил, шут гороховый. Какая страна – такие и разведчики", – возмутился оккупант.

      окупанти горлівка реакція матюха
      Сообщение Владислава Бердичевского в фейсбуке

      Что известно об Эдуарде Матюхе?

      Бывший "народный мэр" Горловки Донецкой области Эдуард Матюха вернулся на подконтрольную Украине территорию, потому что является украинским разведчиком и работал 5 лет среди боевиков.

      Матюха рассказал, что собирал информацию о преступлениях России и заводил контакты с российскими коммунистами.

      Что узнал украинский разведчик:

      • пророссийские непризнанные анклавы (Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, "ДНР" и "ЛНР") координируются Кремлем через КПРФ, в партии даже есть ответствененный за это человек – депутат Тайсан Казбек Кучукович;
      • С этим депутатом и другими коммунистами формируются русские "гуманитарные конвои", в которые включают автомобили с наличными для оккупированных территорий Донбасса;
      • В прошлом году планировалось восстановление проекта "Новороссия". Это были военные планы по захвату Харьковской области, Одесской области и создание сухопутного коридора к полуострову Крым.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Пророссийские боевики Оккупированные территории
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