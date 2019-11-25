Оккупанты впали в истерику из-за новости об украинском разведчике в Горловке Матюхе
Бывший "народный мэр" оккупированного города Горловки Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком. Оккупанты эмоционально отреагировали на такую новость. Заявляют, что украинец не имел доступа к секретной информации.
Так называемый глава "Компартии ДНР" Борис Литвинов заявил, что информация о работе Матюхи на украинскую разведку "больше похожа на творчество", пишет "РИА Новости".
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Он берет из открытых источников фотографии или рассказывает о людях. Это уже много раз по телевизору показывали, в прессе писали. Он выдает известные факты за эксклюзив. Я считаю, из этого дела на Украине делают пиар,
– сказал так называемый чиновник.
Оккупант отметил, что украинским спецслужбам "надо показать как-то свою работу, свою значимость".
По его словам, Эдуард Матюха – житель Горловки, который в мае 2014 года как активист помогал организовывать в городе "референдум о самоопределении ДНР". Позже он вступил в Горловскую городскую организацию так называемой "Компартии ДНР", при этом "никакого доступа к гостайне и закрытой информации не было".
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Еще один так называемый депутат "Народного совета "ДНР"" Владислав Бердичевский также написал гневный и истерический пост в фейсбуке.
Этот, прости Господи, "коммунист" и "народный мэр" на три дня – никто и звать его никак, к никакой гостайне он допущен не был,
– написал так называемый депутат.
Он добавил, что весь вред для так называемой "ДНР", которую создал Матюха – заключался в краже и продаже гуманитарной муки, "пока ему не дали по лапам". "Кого он там стыкал или травил, шут гороховый. Какая страна – такие и разведчики", – возмутился оккупант.
Сообщение Владислава Бердичевского в фейсбуке
Что известно об Эдуарде Матюхе?
Бывший "народный мэр" Горловки Донецкой области Эдуард Матюха вернулся на подконтрольную Украине территорию, потому что является украинским разведчиком и работал 5 лет среди боевиков.
Матюха рассказал, что собирал информацию о преступлениях России и заводил контакты с российскими коммунистами.
Что узнал украинский разведчик:
- пророссийские непризнанные анклавы (Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, "ДНР" и "ЛНР") координируются Кремлем через КПРФ, в партии даже есть ответствененный за это человек – депутат Тайсан Казбек Кучукович;
- С этим депутатом и другими коммунистами формируются русские "гуманитарные конвои", в которые включают автомобили с наличными для оккупированных территорий Донбасса;
- В прошлом году планировалось восстановление проекта "Новороссия". Это были военные планы по захвату Харьковской области, Одесской области и создание сухопутного коридора к полуострову Крым.
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