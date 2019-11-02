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      Оккупанты выпустили из крымского СИЗО узника, испортив его украинский паспорт: фото

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      В СИЗО Симферополя испортили паспорт журналиста Назимова
      В СИЗО Симферополя испортили паспорт журналиста Назимова / avdet.org

      Российские оккупанты освободили из СИЗО Симферополя журналиста Алексея Назимова. Казалось бы, радостная новость, если бы не одно но – за время пребывания в СИЗО тюремщики намеренно испортили украинский паспорт журналиста.

      О заклеенных страницах паспорта гражданина Украины Назимов сообщил в комментарии изданию "Крым.Реалии".

      Интересно: ФСБ задержала украинца на админгранице с Крымом

      В СИЗО оккупанты просто посклеивали все страницы паспорта Алексея Назимова. При этом журналист уверяет: когда его забирали, он был в вполне нормальном состоянии.

      Олексій Назімов, паспорт
      Больше не похоже, что паспорт Назимова – официальный документ

      Когда я выходил, то получал обратно все свои документы. В СИЗО посклеивали страницы моего паспорта – первую, где есть фото, и дальше все те, на которых есть какие-то отметки. Сознательно испортили, люди специально создают проблемы. Когда у меня его забирали во время обыска дома, он был в нормальном состоянии,
      – рассказал Алексей Назимов.

      Олексій Назімов, паспорт
      Оккупанты банально посклеивали страницы паспорта Назимова

      Что известно про Алексея Назимова?Алексей Назимов – журналист пропагандистского алуштинского издания "Твоя газета", которое, судя по публикациям, поддерживает аннексию Крыма, но остается в оппозиции к местной власти.

      Назимова вместе с его пособником, депутатом Алуштинского горсовета Павлом Степанченко, осудили за вымогательство денег за непубликацию негативной информации о местной организации "Единой России".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Российская пропаганда Украинцы в плену РФ
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