Оккупанты выпустили из крымского СИЗО узника, испортив его украинский паспорт: фото

Российские оккупанты освободили из СИЗО Симферополя журналиста Алексея Назимова. Казалось бы, радостная новость, если бы не одно но – за время пребывания в СИЗО тюремщики намеренно испортили украинский паспорт журналиста.

О заклеенных страницах паспорта гражданина Украины Назимов сообщил в комментарии изданию "Крым.Реалии".

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В СИЗО оккупанты просто посклеивали все страницы паспорта Алексея Назимова. При этом журналист уверяет: когда его забирали, он был в вполне нормальном состоянии.



Больше не похоже, что паспорт Назимова – официальный документ

Когда я выходил, то получал обратно все свои документы. В СИЗО посклеивали страницы моего паспорта – первую, где есть фото, и дальше все те, на которых есть какие-то отметки. Сознательно испортили, люди специально создают проблемы. Когда у меня его забирали во время обыска дома, он был в нормальном состоянии,

– рассказал Алексей Назимов.



Оккупанты банально посклеивали страницы паспорта Назимова

Что известно про Алексея Назимова?Алексей Назимов – журналист пропагандистского алуштинского издания "Твоя газета", которое, судя по публикациям, поддерживает аннексию Крыма, но остается в оппозиции к местной власти.



Назимова вместе с его пособником, депутатом Алуштинского горсовета Павлом Степанченко, осудили за вымогательство денег за непубликацию негативной информации о местной организации "Единой России".