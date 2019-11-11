Оккупанты заявляют, что за 3 дня было продано более 12 тысяч билетов на поезда в Крым

В России и аннексированном Крыму с пятницы, 8 ноября, стартовали продажи железнодорожных билетов на поезда, которые будут курсировать через Керченский мост. Оккупанты заявляют, что всего за 3 дня россияне скупили уже 12 тысяч 27 билетов на оккупированный полуостров.

Говорится о поездах, которые будут ехать из Санкт-Петербурга в Симферополь и из Москвы в Севастополь, сообщает издание "ТАСС".

К слову: Оккупанты начинают продажу железнодорожных билетов в Крым

При этом в России продали 9 тысяч 683 билета, еще 2 тысячи 344 билета были проданы в оккупированном Крыму.

Оккупанты также заявили, что первые более 5 тысяч билетов были проданы уже за первые сутки после старта продаж в пятницу, 8 ноября.

Когда поезда из России начнут курсировать на оккупированный украинский полуостров?Уже с 23 декабря 2019 года начнет ездить поезд Санкт-Петербург – Симферополь, а через день, 24 декабря, начнет ездить поезд из Москвы в аннексированный Севастополь.



Железнодорожное сообщение между Россией и украинским полуостровом стало возможным после того, как оккупанты построили Керченский мост. Кроме того, россияне планируют, что к 2020 году в Крым начнут курсировать грузовые поезда.