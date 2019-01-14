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      Оккупанты заявляют о рекордном на праздники количестве туристов в аннексированном Крыму: цифра

      22 Читати новину українською
      Ялта
      Ялта / Иллюстративное фото

      Российские оккупанты в аннексированном Крыму заявляют, что в период новогодних праздников полуостров посетили 190 тысяч 200 туристов. Это, в свою очередь, на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

      Об этом со ссылкой на российское Министерство курортов Крыма информируют "Крым.Реалии".

      Читайте также: В МинВОТе заявляют, что на оккупированных территориях начали ездить меньше

      Крым вошел в тройку самых популярных бюджетных внутренних новогодних направлений 2019 года для россиян. Традиционно пользуется спросом Ялта и все Южное побережье, благодаря теплому умеренному климату. Однако, в перечень популярных городов попали также Феодосия, Судак, Евпатория и Саки как лечебные курорты,
      – отмечают оккупанты.

      Альтернативного источника, которые бы могло подтвердить успех оккупированного курорта, пока нет. Напротив – украинские пограничники, в свою очередь, отмечают, что во время рождественских праздников количество людей, которые направлялись в аннексированный Крым через пункты пропуска на административной границе с материковой Украиной, уменьшилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      Российское Минкурортов Крыма утверждает, что количество туристов, посетивших Крым в период с 28 декабря по 3 января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 42%, примерно до 70 тысяч человек.

      когда еще оккупанты хвастались "рекордами" относительно крыма:
       
      Теги: Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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