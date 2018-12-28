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      Оккупанты жалуются, что в Иловайске нет ни одного детского врача

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      Иловайск остался без педиатров
      Иловайск остался без педиатров / Иллюстративное фото

      Оккупированный пророссийскими боевиками Иловайск Донецкой области остался без детского врача. Последний педиатр умер в этом году.

      Об этом в эфире одного из сепаратистских каналов рассказала "министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко, сообщает "Новости Донбасса".

      По ее словам, по средам и пятницам в Иловайск приезжают врачи из Харцызска. А по понедельникам и вторникам проводить прием приезжают работники из "медицинского университета имени Горького". Неотложную помощь оказывает "скорая помощь".

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Здоровье Дети Лечение Медицина
      Источник: 24 Канал
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