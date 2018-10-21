Оккупированный Донецк массово спел песни "Океана Эльзы": видео

20 октября в одном из баров оккупированного Донецка прошла кавер-вечеринка "Океана Эльзы". На мероприятие собрался аншлаг.

Как передает "Радио Свобода", во время концерта местные исполнители перепели хиты популярного украинского ансамбля.

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"В зале, рассчитанном на полсотни человек, набралось более ста слушателей – в основном молодежь. Концерт длился два часа, несколько песен группа исполняла на бис", – добавляют журналист.

Также ресурс опубликовал соответствующее видео.

Оккупированный Донецк спел песни "Океана Эльзы": видео

Напомним, недавно прямо в центре оккупированного Симферополя уличные музыканты потрясающе исполнили одну из самых известных песен "Океана Эльзы" – "Без бою".