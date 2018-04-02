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"Окна" в фантастические миры: в Киеве откроется необычная выставка керамики

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4 апреля в киевском арт-пространстве It's Not the Louvr состоится презентация выставки керамики Юрия Мусатова под названием Windows.

В экспозиции будут представлены керамические панно, созданные на протяжении 2017 года. Общее количество работ на выставке – около 10 произведений.

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Серия Windows – это эксперимент с керамическими поливами, что открывает "окна" в далекие фантастические миры; позволяет представить, понять, услышать. Я пытаюсь решить главную художественно-технологическую проблему, показать новые возможности керамики. Объяснить зрителю, что это не просто глина, а произведение с колоссальной энергией, которая высвобождается в результате попадания субъекта в ее поле, – рассказывает о своем проекте Юрий Мусатов.

Работы Мусатова, которые обыгрывают природные мотивы с помощью актуальной художественной речи, – редкий пример концептуального подхода к керамике и расширение ее возможностей в идейном, эстетическом и технологическом смысле, когда эксперименты с материалом сочетаются с философскими коннотациями.

Экспозиция, которую организуют Sky Art Foundation и It's Not the Louvr, пройдет с 4 по 18 апреля. Вход для всех желающих – свободный.

Кто такой Юрий Мусатов? Художник – яркий представитель современной украинской керамики. Родился в 1981 году в Конотопе Сумской области. В 2008 году окончил Львовскую национальную академию искусств. Член Национального союза художников Украины, член Международной академии керамики в Женеве. Участник персональных и групповых выставок, художественных проектов, симпозиумов и биеннале керамики. Живет и работает в Киеве.

Теги: Новости Украины LifeStyle Фотоновости Анонс Исскусство
Источник: 24 Канал
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