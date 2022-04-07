Около 14 600 украинских семей подали заявку, чтобы временно устроить ребенка в своей семье.

В прошлом месяце запустили телеграмм-бот "Ребенок не один". С тех пор заявку на временное устройство ребенка в своей семье подали около 14 600 украинских семей.

Об этом рассказала советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Читайте также Создали программу помощи для уязвимых семей с детьми, пострадавшими от войны

14 599 семей готовы приютить у себя детей

За месяц практически 14 600 украинских семей подали заявку на то, чтобы временно устроить ребенка в своей семье,

– рассказала она.

Также известно, что из 290 заявок из-за границы отобрали 68 организаций. Им направлены требования о необходимости оформления соответствующей документации. Четыре организации уже эти документы подали.



Все больше украинцев готовы дать временное убежище детям во время войны

Что касается проекта "Ребенок не один", то он создан по инициативе Дарьи Герасимчук. Введен он Офисом Президента совместно с Министерством социальной политики при поддержке Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине.

Дарья Герасимчук призывает воспользоваться телеграмм-ботом всем, кто хочет приютить ребенка. Оставляйте заявку и с вами свяжутся, если потребуется.

К теме – Власти призывают эвакуироваться жителей трех областей – смотрите видео: