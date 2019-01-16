Около 25 миллионов украинцев подписали декларации с врачами, – Супрун
И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что почти 25 миллионов украинцев подписали декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром.
Такие данные она озвучила на заседании Правительства.
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Повышенным сервисом в медицинских учреждениях первичной помощи удовлетворены около 72% украинцев.
Она также отметила, что 97% коммунальных медицинских заведений, где работают семейные врачи, терапевты, педиатры, заключили договоры с Национальной службой здоровья (НСЗУ).
В 2019 году финансирование будет по новому принципу: деньги идут за пациента на основании договора с НСЗУ и подписанной декларации с пациентом.
25 миллионов украинцев подписали декларации с врачами
Национальная служба здоровья выплатила 3,5 миллиарда гривен медицинским учреждениям за услуги, предоставленные пациентам семейными врачами.
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