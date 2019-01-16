Около 25 миллионов украинцев подписали декларации с врачами, – Супрун

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что почти 25 миллионов украинцев подписали декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

Такие данные она озвучила на заседании Правительства.

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Врач Ульяна Супрун “За неполный год старта компании "Доктор для каждой семьи", почти 25 миллионов граждан выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра для своего ребенка. Это больше, чем половина населения Украины”.

Повышенным сервисом в медицинских учреждениях первичной помощи удовлетворены около 72% украинцев.

Она также отметила, что 97% коммунальных медицинских заведений, где работают семейные врачи, терапевты, педиатры, заключили договоры с Национальной службой здоровья (НСЗУ).

В 2019 году финансирование будет по новому принципу: деньги идут за пациента на основании договора с НСЗУ и подписанной декларации с пациентом.



25 миллионов украинцев подписали декларации с врачами

Национальная служба здоровья выплатила 3,5 миллиарда гривен медицинским учреждениям за услуги, предоставленные пациентам семейными врачами.

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