Окончание австралийского тура Меган Маркл: сколько стоил роскошный гардероб герцогини

31 октября завершился официальный тур Меган Маркл и принца Гарри по странам Океании. В течение 16 дней герцогиня Сассекская демонстрировала самые разные наряды: от повседневных кроссовок и пуховиков до роскошных платьев и украшений. Цена такого гардероба, по информации различных СМИ, составила от 150 до 75 тысяч долларов .

На время всего рабочего визита супруги посетили более 80 различных мероприятий, которые включали общения как с высокопоставленными чиновниками, так и с народами стран Австралии, Фиджи, Тонга и Новой Зеландии. Для этого герцоги Сассекские меняли свои наряды в зависимости от степени официальности события.

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В общем, за время более чем двухнедельной поездки Меган Маркл надела 39 различных нарядов, которые ей подбирала целая команда стилистов, которая прилетела в Австралию вместе с супругами. Многие нарядов были сшиты специально на заказ, третьи – Меган надевала несколько месяцев назад, поэтому экспертам и журналистам трудно было назвать точную цену ее отдельных нарядов.

Однако в издании Mirror все же попытались подсчитать стоимость ее изысканных нарядов и составили подробную таблицу со всей информацией, которую вы можете посмотреть здесь. Около 75 тысяч долларов (почти 60 тысяч фунтов стерлингов) стоил гардероб Меган Маркл и около 2 тысячи долларов (1 500 фунтов стерлингов) стоил один наряд герцогини. Самыми дорогими оказались вечерние платья именитых брендов.



Меган Маркл и принц Гарри в Австралии / Getty Images

По данным другого западного издания Hello Magazine стоимость гардероба Меган Маркл во время австралийского тура составила около 150 тысяч долларов (117 тысяч фунтов стерлингов). Самой дорогой вещью в образах герцогини стало украшение на шее от британского ювилера Jessica McCormack, – ожерелье стоит 16 600 долларов. Его она надела на прием в Дом правительства в Новой Зеландии, который был организован по случаю 125-летия женского избирательного права в стране.



Меган Маркл в Новой Зеландии

Напомним, что в первый день австралийского тура, 15 октября, Кенсингтонский дворец сообщил, что принц Гарри и Меган Маркл ожидают появление первенца. Ребенок должен родиться весной 2019 года.