Окрашивание волос под мышками: как выглядит бьюти-тренд из Instagram
В сети появился оригинальный тренд – красить волосы под мышками. А начала тенденцию американский стилист Рокси Хант.
Все началось с того, что Рокси предложила одной из своих клиенток покрасить волосы под руками в тон волосам на голове.
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Женщина согласилась и еще выложила результат в сеть. После этого многие девушки из разных стран опубликовали в социальных сетях свои снимки с цветным волосами под мышками, а некоторые даже сделали стилизованную прическу.
Рокси Хант
Источник: 24 Канал
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