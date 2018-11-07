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      Окрашивание волос под мышками: как выглядит бьюти-тренд из Instagram

      77 Читати новину українською
      Окрашивание волос под мышками
      Окрашивание волос под мышками / www.wonderzine.com

      В сети появился оригинальный тренд – красить волосы под мышками. А начала тенденцию американский стилист Рокси Хант.

      Все началось с того, что Рокси предложила одной из своих клиенток покрасить волосы под руками в тон волосам на голове.

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      Женщина согласилась и еще выложила результат в сеть. После этого многие девушки из разных стран опубликовали в социальных сетях свои снимки с цветным волосами под мышками, а некоторые даже сделали стилизованную прическу.

      Рокси Хант

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Pomme Bluesky (@pommebluesky)

      Теги: LifeStyle Красота
      Источник: 24 Канал
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