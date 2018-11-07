Окрашивание волос под мышками: как выглядит бьюти-тренд из Instagram

В сети появился оригинальный тренд – красить волосы под мышками. А начала тенденцию американский стилист Рокси Хант.

Все началось с того, что Рокси предложила одной из своих клиенток покрасить волосы под руками в тон волосам на голове.

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Женщина согласилась и еще выложила результат в сеть. После этого многие девушки из разных стран опубликовали в социальных сетях свои снимки с цветным волосами под мышками, а некоторые даже сделали стилизованную прическу.

Рокси Хант