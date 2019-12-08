Окровавленная женщина в отчаянии хотела себя зарезать: как полиции Киева удалось спасти жизнь

В Киеве окровавленная женщина намеревалась совершить самоубийство. Помогли предотвратить неприятную смерть профессиональные действия патрульных.

Как сообщает пресс-центр патрульной полиции Киева, инцидент произошел 6 декабря около 5 часов утра. Об "окровавленной женщине, приставившей себе нож к животу и хотевшей совершить самоубийство" полицейским сообщили работники "скорой". По их словам, они не могли подойти к ней ближе, чтобы оказать надлежащую помощь, ведь она держала нож возле живота и угрожала себя порезать.

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Когда на место происшествия прибыли патрульные, женщина также их близко не подпускала. Каждый раз, как полицейские пытались подойти ближе, она все больше нервничала и предупреждала, если кто-нибудь к ней приблизится, то совершит самоубийство.

Однако правоохранителям все же удалось отвлечь ее внимание и предупредить смерть. Так, патрульный Роман Жуковский заметил, что женщине было холодно, а ее шапка лежала неподалеку на тротуаре. Поэтому, подобрав головной убор, он предложил женщине его надеть. Правда, та все же не отпускала нож. В итоге инспектор предложил ей свою помощь и, сократив расстояние, рывком вырвал нож из ее рук.

Также Патрульная полиция Киева опубликовала соответствующее видео. На кадрах можно увидеть окровавленную женщину, которая находится в подавленном состоянии и все твердит, что не может решиться. Когда патрульный выбил нож из ее рук, она с сожалением говорит: "Я так и не решилась".