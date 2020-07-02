Стало известно, что окружение кандидата на должность мэра Киева Виталия Нестора связано с так называемым смотрящим за городом Денисом Комарницким. Речь идет о скандальных схемах, в которых те фигурируют.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info. Флешку со скопированным содержимым одного из рабочих компьютеров из офиса Комарницкого в Киеве ранее передавал журналистам Гео Лерос.

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Тогда на компьютере был ряд и официальных документов, и так называемых "понятиек". В них были схемы, которые касались функционирования строительного рынка города, киевских тендеров и коопераций отдельных бизнесменов и чиновников.

Именно таким образом журналисты нашли ряд документов, в которых фигурирует Влада Молчанова. Она является одной из основательниц строительной компании "Столица Групп".

Что известно о Молчановой

Влада Молчанова – близка к партии "Батькивщина", так как она была доверенным лицом лидера партии Юлии Тимошенко во время президентских выборов в 2019 году. Более того, Молчанова – одна из создательниц инициативы Тимошенко "Центр защиты киевлян", который сейчас возглавляет Виталий Нестор. К тому же, Молчанова является одним из людей, которые финансируют "Батькивщину".



Влада Молчанова / Фото Гордон

Журналисты выяснили, что в одной из найденных журналистами "понятиек" говорится о том, что Влада Молчанова и Денис Комарницкий якобы договариваются о совместном выкупе и будущей застройке территории завода "Коммаш" на Васильковской в Киеве.

Справка. Территория завода – примерно 4 гектара недалеко от центра города.

В этом документе говорилось о том, что стороны финансируют проект поровну, а Молчановой, как представительнице "Столицы-Групп", предлагается стать генеральным девелопером и даже получить "кредитное плечо".

В мае 2018 года появилась и подписанная версия этой "понятийки". Там осталась Молчанова, однако вместо Комарницкого – Степан Черновецкий, его давний соратник и сын бывшего мэра Киева. Как заявили журналисты, по документам можно сделать вывод, что именно Черновецкий активно, но непублично инвестировал значительные средства в различные строительства в городе.

В некоторых документах фигурирует жена Нестора

На компьютере Комарницкого также журналисты нашли несколько документов, где фигурирует жена Виталия Нестора.

Справка. Яна Нестор, жена Виталия Нестора, является сестрой Виталия Коровченко. Он также сотрудничает с "Батькивщиной". По информации СМИ, Коровченко является гражданским мужем Молчановой. Коровченко, сына Молчановой Ивана, Виталия и Яну Нестор связывает также киевская компания "Арт-Систем".

После выборов в Верховную Раду осенью 2019 года Дениса Комарницкого начали называть новым "смотрящим" за Киевом. В СМИ заявляли, что его команда работала с нардепом от "Слуги народа" и известным ресторатором Николаем Тищенко во время парламентских гонок.

Фамилии Комарницкого, Тищенко и Андрея Ермака, который на то время был помощником президента, упоминались в контексте так называемой "войны за Киев". Известно, что тогдашний глава Офиса Президента Андрей Богдан пытался перераспределить влияние в городе путем ослабления позиции мэра Кличко и привлечения "своего" человека на должность главы КГГА.

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Богдан ушел в отставку, так как вероятный союз Кличко и Ермака противостоял его намерениям. Журналисты отметили, что это могло сказаться на росте влияния в Киеве Дениса Комарницкого, который якобы сейчас вовлечен в активную мэрско-предвыборную кампанию Тищенко.

Документы, которые получили журналисты, также могут свидетельствовать о сотрудничестве Комарницкого и его людей с окружением нардепа и кандидата в мэры Киева Николая Тищенко и с действующим мэром Виталием Кличко.

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