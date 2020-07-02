Окружение кандидата в мэры Киева Нестора связано со скандальными схемами Комарницкого: детали
Стало известно, что окружение кандидата на должность мэра Киева Виталия Нестора связано с так называемым смотрящим за городом Денисом Комарницким. Речь идет о скандальных схемах, в которых те фигурируют.
Об этом говорится в сюжете Bihus.Info. Флешку со скопированным содержимым одного из рабочих компьютеров из офиса Комарницкого в Киеве ранее передавал журналистам Гео Лерос.
Обратите внимание Договорняки на рынке застроек: почему от "смотрящего" столицы зависит бюджет города
Тогда на компьютере был ряд и официальных документов, и так называемых "понятиек". В них были схемы, которые касались функционирования строительного рынка города, киевских тендеров и коопераций отдельных бизнесменов и чиновников.
Именно таким образом журналисты нашли ряд документов, в которых фигурирует Влада Молчанова. Она является одной из основательниц строительной компании "Столица Групп".
Что известно о Молчановой
Влада Молчанова – близка к партии "Батькивщина", так как она была доверенным лицом лидера партии Юлии Тимошенко во время президентских выборов в 2019 году. Более того, Молчанова – одна из создательниц инициативы Тимошенко "Центр защиты киевлян", который сейчас возглавляет Виталий Нестор. К тому же, Молчанова является одним из людей, которые финансируют "Батькивщину".
Влада Молчанова / Фото Гордон
Журналисты выяснили, что в одной из найденных журналистами "понятиек" говорится о том, что Влада Молчанова и Денис Комарницкий якобы договариваются о совместном выкупе и будущей застройке территории завода "Коммаш" на Васильковской в Киеве.
В этом документе говорилось о том, что стороны финансируют проект поровну, а Молчановой, как представительнице "Столицы-Групп", предлагается стать генеральным девелопером и даже получить "кредитное плечо".
В мае 2018 года появилась и подписанная версия этой "понятийки". Там осталась Молчанова, однако вместо Комарницкого – Степан Черновецкий, его давний соратник и сын бывшего мэра Киева. Как заявили журналисты, по документам можно сделать вывод, что именно Черновецкий активно, но непублично инвестировал значительные средства в различные строительства в городе.
В некоторых документах фигурирует жена Нестора
На компьютере Комарницкого также журналисты нашли несколько документов, где фигурирует жена Виталия Нестора.
После выборов в Верховную Раду осенью 2019 года Дениса Комарницкого начали называть новым "смотрящим" за Киевом. В СМИ заявляли, что его команда работала с нардепом от "Слуги народа" и известным ресторатором Николаем Тищенко во время парламентских гонок.
Фамилии Комарницкого, Тищенко и Андрея Ермака, который на то время был помощником президента, упоминались в контексте так называемой "войны за Киев". Известно, что тогдашний глава Офиса Президента Андрей Богдан пытался перераспределить влияние в городе путем ослабления позиции мэра Кличко и привлечения "своего" человека на должность главы КГГА.
Интересно Кличко и Тищенко могли присвоить 6 миллиардов гривен из бюджета Киева, – расследование Bihus.Info
Богдан ушел в отставку, так как вероятный союз Кличко и Ермака противостоял его намерениям. Журналисты отметили, что это могло сказаться на росте влияния в Киеве Дениса Комарницкого, который якобы сейчас вовлечен в активную мэрско-предвыборную кампанию Тищенко.
Документы, которые получили журналисты, также могут свидетельствовать о сотрудничестве Комарницкого и его людей с окружением нардепа и кандидата в мэры Киева Николая Тищенко и с действующим мэром Виталием Кличко.
Смотрите полный выпуск расследования Bihus.Info: видео