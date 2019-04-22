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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ
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      Окружной админсуд Киева приостановил переименование УПЦ МП

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      Окружной админсуд Киева приостановил переименование УПЦ МП
      Окружной админсуд Киева приостановил переименование УПЦ МП / Фото из открытых источников

      Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении иска по делу об отмене приказа Министерства культуры Украины, согласно которому Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свое официальное название и подать соответствующие изменения в свой устав на регистрацию до 26 апреля 2019 года.

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      Теги: Новости Киева Судьи Православная церковь Украины УПЦ МП Новости Украины Новости политики
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