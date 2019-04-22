Окружной админсуд Киева приостановил переименование УПЦ МП

Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении иска по делу об отмене приказа Министерства культуры Украины, согласно которому Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свое официальное название и подать соответствующие изменения в свой устав на регистрацию до 26 апреля 2019 года.

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