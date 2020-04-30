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      Окружной админсуд Киева признал, что ГПУ и НАБУ незаконно открыли дело против Писарука

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      Окружной админсуд Киева
      Окружной админсуд Киева / 5.ua

      Дело против экс-первого заместителя главы НБУ Александра Писарука о предоставлении и якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного "ВиЭйБи банку" Олега Бахматюка, было восстановлено незаконно.

      Об этом говорится в решении Окружного административного суда города Киева. Сообщает РБК Украина.

      Окружной административный суд города Киева своим решением № 640/475/20 от 22 апреля 2020 года признал отсутствующими полномочия бывшего первого заместителя Генерального прокурора Касько на принятие постановления от 18 сентября 2019 года об отмене постановления о прекращении уголовного производства от 9 августа 2019 года в уголовном производстве № 12016100000001664 от 8 октября 2016 года. Это решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

      Таким образом суд поставил точку в деле о законности восстановления уже расследуемого и закрытого решениями судов дела о рефинансировании "ВиЭйБи банка" – прокурор Виталий Касько неправомерно возобновил дело и передал его НАБУ.

      Напомним, что дело НАБУ против экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарука касалось предоставления стабилизационного кредита в 1,2 млрд грн банка во время банковского кризиса 2014-2015 годов. Следствие не установило ни преступного умысла, ни неправомерной выгоды в действиях НБУ – все средства VAB банк направил на выплаты 80 тыс. вкладчиков банка в счет погашения депозитов, что подтверждается данными НБУ и отчетом Фонда гарантирования вкладов. 

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости Украины Окружной административный суд Киева НБУ Олег Бахматюк НАБУ
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