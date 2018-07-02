Оксана Караванская представила новую коллекцию "Украинский Haute Couture 2018": фото

Четвертый год подряд в рамках Leopolis Jazz Fest известный украинский дизайнер Оксана Караванская представила во Львове, в Митрополичьих Садах, свое новое модное шоу – в этом году ее коллекция называется "Украинский Haute Couture 2018".

Показ сопровождался живой музыкой в исполнении ведущего симфонического оркестра Украины "INSO-Львов".

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Новая коллекция Караванской "Украинский Haute Couture 2018" объединяет классику, благородство и старинное мастерство.

Коллекция Оксаны Караванской "Украинский Haute Couture 2018"

"Эта коллекция особенна тем, что это украинский от кутюр, который сегодня в Украине делает только Караванская. Мои платья никогда не повторяются. А платье – это вообще женственное и самое привлекательное из того, что мы, дизайнеры, создаем. Платье надо не носить, в нем надо дефилировать. Вместе с платьем женщина надевает на себя образ, манеру поведения, она является как бы режиссером мини-моноспектакля, в котором роль надо играть до последней секунды. Если же вам не хочется играть, – спрячьтесь за маленькое черное платье или совсем не ходите на светские рауты", – поделилась дизайнерка.

Украинский Haute Couture 2018

Оркестр "INSO-Львов"

Оксана Караванская

Фото: Александр Шамов и Степан Лутчин