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Оксана Марченко показала, как готовится к "Танцам со звездами": фото, видео

259 Читати новину українською
Оксана Марченко
Оксана Марченко / Фото из Іnstagram

Несмотря на критику, телеведущая Оксана Марченко согласилась участвовать в шоу "Танцы со звездами" на телеканале 1+1 и активно готовится к первым прямым эфирам.

Так, Оксана выложила в Instagram несколько фото, на которых показала отработку па. А также она опубликовала видео, на котором продемонстрировала физическую подготовку.

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Как известно, участие Марченко в танцевальном проекте вызвало немалое возмущение среди украинцев, в частности, потому что ее связывают близкие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

А коллектив ТСН даже написал заявление, где публично выразил несогласие с решением руководства относительно участия телеведущей в "Танцах со звездами".

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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