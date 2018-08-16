Оксана Марченко показала, как готовится к "Танцам со звездами": фото, видео

Несмотря на критику, телеведущая Оксана Марченко согласилась участвовать в шоу "Танцы со звездами" на телеканале 1+1 и активно готовится к первым прямым эфирам.

Так, Оксана выложила в Instagram несколько фото, на которых показала отработку па. А также она опубликовала видео, на котором продемонстрировала физическую подготовку.

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Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 14 Сер 2018 р. о 1:14 PDT

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 15 Сер 2018 р. о 3:23 PDT

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 11 Сер 2018 р. о 12:13 PDT

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 11 Сер 2018 р. о 8:02 PDT

Как известно, участие Марченко в танцевальном проекте вызвало немалое возмущение среди украинцев, в частности, потому что ее связывают близкие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 12 Сер 2018 р. о 1:20 PDT

А коллектив ТСН даже написал заявление, где публично выразил несогласие с решением руководства относительно участия телеведущей в "Танцах со звездами".