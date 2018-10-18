Оксана Марченко после травмы занимается спортом: реакция соцсетей

Скандальная телеведущая Оксана Марченко показала фото и видео со своей утренней пробежки. Соответствующие кадры вызвали двоякое отношение у пользователей сети.

Как известно, перед 8 прямым эфиром развлекательного шоу "Танцы со звездами" Оксана Марченко заявила, что уходит с проекта. По ее словам, причиной такого решения были сломанные 2 ребра. Оксана Марченко так и не пришла попрощаться с участниками шоу и со зрителями, которые отправляли немало голосов за нее. О своем решении звезда известила только в своем блоге.

Читайте также: "Танцы со звездами 2018": как выход Оксаны Марченко повлиял на ход шоу

В то же время за несколько дней скандальная телеведущая устроила вечеринку с друзьями, где не сдерживала своего счастья. Впоследствии в ее блоге появились фото из сауны, где "ребра могут быстрее срастись". Теперь же телеведущая потрясла кадрами с утренней осенней пробежки. Оксана Марченко выглядит прекрасно, а последствия травмы, видимо, совсем не беспокоят ее.

Прекрасное осеннее утро для пробежки и прогулки. Не упускайте этот шанс насладиться яркими разноцветными красками осенней природы,

– написала Оксана Марченко.

Такие сообщения в соцсетях вызвали двоякую реакцию у людей. Одни пользователи сомневались в правдивости предыдущих заявлений Оксаны Марченко, заподозрив звезду во лжи, другие – становились на ее защиту. "У вас же ребра сломанные", "А что, теперь с переломом ребер можно бегать?", "А ребра уже не болят?" – написали смущенные люди.

Будьте внимательнее: Оксана сломала ребра до начала проекта во время подготовки! И все эти эфиры танцевала через боль, пила много обезболивающих. Но когда уже обратилась к врачу и сделала МРТ, тот запретил танцевать... Вот прошло уже сколько время и наша любимая Оксана начинает возвращаться к спорту,

– защитила Марченко ее поклонница.

Однако на это не замедлил ответ. Бдительные пользователи сети обратили внимание, что рентген был сделан в конце сентября, а в октябре поставлен диагноз – перелом ребер. Следовательно, чтобы выздороветь, Оксане Марченко понадобилось всего 2 недели.

Стоит отметить, ранее телеведущая писала, что боль уже прошла. Однако врачи посоветовали ей не давать нагрузки, так как может быть рецидив.

Сегодня мне не больно, но из-за того, что усложняется программа (шоу Танцы со звездами" – 24 канал), врачи опасаются рецидивов, ведь ткани в местах переломов еще довольно слабые. Я не могу и не хочу работать вполсилы,

– заявляла ранее Оксана Марченко.

К слову, в Сети заподозрили, что неожиданное заявление Оксаны Марченко связано с резонансными заявлениями хейтеров, которые засыпали ее страницу гневными сообщениями.