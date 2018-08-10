Оксана Марченко согласилась на участие в "Танцах со звездами": видео

Телеведущая Оксана Марченко примет участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами", несмотря на огромный резонанс и осуждение.

Так, 45-летняя жена Виктора Медведчука подтвердила свое участие в коротком видео в Instagram. По словам Марченко, она сделает это "ради всех женщин, которым страшно начинать что-то новое".

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Ведущая также пообещала, что будет удивлять зрителей проекта. Марченко передала эстафету певцу Павлу Зиброву.

Напомним, участие жены кума российского президента Владимира Путина в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" вызвало бешеное возмущение. Журналисты ТСН написали открытое письмо, где публично выразили несогласие с решением руководства относительно участия Марченко.