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Оксана Марченко согласилась на участие в "Танцах со звездами": видео

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Оксана Марченко примет участие в "Танцах со звездами"
Оксана Марченко примет участие в "Танцах со звездами" / Фото с Іnstagram

Телеведущая Оксана Марченко примет участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами", несмотря на огромный резонанс и осуждение.

Так, 45-летняя жена Виктора Медведчука подтвердила свое участие в коротком видео в Instagram. По словам Марченко, она сделает это "ради всех женщин, которым страшно начинать что-то новое".

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Друзі, незважаючи ні на що, я вирішила взяти участь в новому сезоні @tanci1plus1 на @1plus1_ua А тому, безперечно, я приймаю виклик #танціззіркамиchallenge від @lesia_nikituk  У свою чергу, передаю танцювальну естафету екстравагантному артисту, співаку @pavlo_zibrov  Ну, що, Пашо, а ти готовий танцювати??!) . . . #oksanamarchenko #оксанамарченко #танці #танціззірками #танци #будутанцевать #ОксанаТанцуй #ОксанаТанцюй

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Ведущая также пообещала, что будет удивлять зрителей проекта. Марченко передала эстафету певцу Павлу Зиброву.

Напомним, участие жены кума российского президента Владимира Путина в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" вызвало бешеное возмущение. Журналисты ТСН написали открытое письмо, где публично выразили несогласие с решением руководства относительно участия Марченко.

Теги: Новости Украины LifeStyle Скандал
Источник: 24 Канал
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