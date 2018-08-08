Оксану Марченко пригласили в шоу "Танцы со звездами"

Телеведущая Леся Никитюк согласилась стать участницей шоу "Танцы со звездами", а также передала эстафету шоумену Артему Гагарину и телеведущей Оксане Марченко.

На канале "1+1" стартует второй сезон обновленного проекта "Танцы со звездами", а имена участников объявляют постепенно – с помощью эстафеты в соцсетях #танціззіркаміchallenge.

Пока неизвестно, согласятся ли Гагарин и Марченкона на участие в проекте.

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Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука – кума российского президента Владимира Путина.

В то же время корреспонденты ТСН Иван Гребенюк и Соломия Витвицкая опубликовали в Facebook открытое заявление сотрудников телевизионной службы новостей, в котором редакция не соглашается с возможным появлением Марченко в проекте "Танцы со звездами".

"Мы не разделяем это решение руководства канала и осуждаем появление в телевизионном эфире персоны, которую связывают близкие отношения с президентом Российской Федерации Путиным. Муж Марченко, Виктор Медведчук, неоднократно делал пророссийские заявления, в частности, якобы о том, что в Украине продолжается не внешняя агрессия, а гражданская война. Супруги ни разу за годы войны не осудили российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма. Даже тот факт, что шоу является развлекательным, не оправдывает появления жены Медведчука Оксаны Марченко в эфире нашего телеканала", – сказано в заявлении.