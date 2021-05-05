На Донбасі проросійські бойовики продовжують вести обстріли позицій українських захисників. З початку доби – 5 травня – зафіксували 11 порушень.

Українські воїни не відкривали вогонь у відповідь. На щастя, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

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Де обстрілювали бойовики

Поблизу Водяного 4 рази відкривали вогонь з артилерійських установок 152 та 122 калібрів, мінометів 120 калібру та гранатометів різних систем.

4 рази відкривали вогонь з 152 та 122 калібрів, мінометів 120 калібру та різних систем. Неподалік селища Новоолександрівка окупанти атакували із мінометів 82 калібру.

окупанти атакували із 82 калібру. Біля Новозванівки – з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів.

– з та Поблизу Новомихайлівки окупанти двічі стріляли зі стрілецької зброї .

окупанти двічі стріляли зі . У передмісті Майорська, Причепилівки та Гнутового ворог обстрілював із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська сторона СЦКК повідомила ОБСЄ про дії збройних формувань Росії. В ООС наголосили, що підрозділи ЗСУ перебувають на своїх позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню.

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