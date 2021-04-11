Ворог на Донбасі перешкоджає роботі СММ ОБСЄ. Лише за перший тиждень квітня 2021 року окупанти 50 разів глушили безпілотники Спеціальної моніторингової місії.

В ОБСЄ наголосили, що окупанти з лютого 2021 року почали більше перешкоджання роботі СММ на окупованих територіях.

Важливо Чому Росія нарощує війська біля кордону України: Кремль відмовився пояснювати це в ОБСЄ

Статистика порушень

За березень 2021 року зафіксували 92 факти глушіння безпілотників СММ, а за перший тиждень квітня 2021 року вже 50 таких випадків. Також міжнародні спостерігачі поскаржилися, що ворог блокує роботу фактично по всій лінії розмежування.

Збройні формування Росії прагнуть приховати накопичення озброєння та військової техніки, а також обстріли позицій ЗСУ. Для того, аби потім поширювати фейкову інформацію та звинувачувати уряду України у порушенні мінських домовленостей,

– пояснили в СММ ОБСЄ.



Схема випадків не допусків патрулів на окуповані території / Фото штабу ООС

У ЗСУ припустили, що станції перешкод Росії, які блокують роботу безпілотників, розташовані зосереджені:

на Сєверодонецькому напрямку в районах населених пунктів Кадіївка, Дебальцеве;

в районах населених пунктів Кадіївка, Дебальцеве; на Авдіївському напрямку в районі населеного пункту Донецьк;

в районі населеного пункту Донецьк; на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Безіменне.



Випадки глушіння безпілотників СММ ОБСЄ / Фото штабу ООС

Чому робота СММ ОБСЄ на Донбасі важлива