Окупанти в Криму позбавили волі понад 100 людей за політичними мотивами: звіт правозахисників
У Криму окупанти позбавили волі позбавили волі 114 осіб. Мовиться як про політичне, так і про релігійне кримінальні переслідування.
Источник:Кримська правозахисна група
Это данные по состоянию на конец марта 2021 года. Мониторинговый обзор с правами человека в Крыму обнародовали 16 апреля.
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"Дело крымских мусульман"
По информации крымский правозащитников, в марте общее количество жителей Крыма, лишенных свободы в этом деле, достигла 74 человек.
Еще 5 лицам ограничили перемещения. В частности, 3 человека находятся под наблюдением и не могут покинуть оккупированную территорию Остальные двое - под домашним арестом.
Добавим, что фигурантов этого дела обвиняют в причастности к исламским организаций или в пропаганде деятельности организаций, которые в России признали террористическими или экстремистскими. В то же время эти организации не являются с точки зрения законодательства Украины.
"Дело украинских диверсантов"
На конец марта в заключении находятся 16 таких лиц (включая журналистом Владиславом Есипенко ). Все они ФСБ при задержании обвинила "в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже".
Обвинения в участии в батальоне Номана Челебиджихана
По данным Крымской правозащитной группы, оккупанты лишили свободы 6 таких лиц.
Официальной причиной преследования обвиняемых является то, что они не появились добровольно в силовые структуры России и не заявили о своем участии в "Крымскотатарском добровольном батальоне имени Номана Челебиджихана".
Как утверждает следствие, доказательством деятельности батальона против интересов России есть информация из СМИ. Те сообщали, что целью создания батальона была деоккупация Крыму,
- отметили правозащитники.
Преследование "Свидетелей Иеговы"
На конец марта 2021 в рамках преследования "Свидетелей Иеговы" в Крыму лишили свободы пять человек.
В то же время 4 лицам ограничили перемещения: трое находятся под домашним арестом, один - под подпиской о невыезде.
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важный момент
Также в обзоре говорится, что оккупанты применяют пытки в отношении заключенных. В частности, по информации Крымской правозащитной группы, журналиста Есипенко сотрудники ФСБ пытали электрическим током. Также его душили полиэтиленовым пакетом с целью получения необходимых следствию показаний. И эти показания использовали в постановочном интервью пророссийском канала "Крым 24".
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