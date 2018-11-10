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      Дмитро Снєгирьов

      Окупанти готують масштабні теракти у день псевдовиборів

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      Окупанти готують серію терактів у день псевдовиборів 11 листопада
      Окупанти готують серію терактів у день псевдовиборів 11 листопада / Фото із відкритих джерел

      На 11 листопада в Луганську співробітники так званого "Міністерства державної безпеки ЛНР" готують серію вибухів під час проведення так званих псевдовиборів ватажка "ЛНР".

      Теракти планують провести за допомогою вибухівки, яку закладуть у кількох місцях масового скупчення людей.

      Метою провокації є максимальне ураження і велика кількість жертв серед цивільного населення.

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      Наразі на окупованій території Луганської області проводяться заходи з примусового залучення населення до участі у святкових заходах, які плануються провести на Театральній площі окупованого Луганська. У вечірньому концерті який має розпочатися о 18:00 запланована участь російських рок-груп "Грудень" і "Смислові галюцинації".

      Звертає на себе увагу той факт, що напередодні проведення псевдовиборів між "міністерствами державної безпеки" квазіреспублік був підписаний меморандум про взаємодію на випадок надзвичайних ситуацій, а саме – терактів в "столицях" обох "республік".

      Примітно, що у жовтні прес-служба "міністерства державної безпеки ЛНР" оприлюднила інформацію про затримання на території "республіки" "члена грузинської організованої злочинної групи, яка займалася легалізацією бойовиків терористичних організацій з країн Близького Сходу на Україну з метою їх подальшого перекидання в країни ЄС і Російську Федерацію".

      За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", за розпорядженням в.о. "начальника управління народної міліції ЛНР" Філіпоненка, виділені додаткові підрозділи бойовиків для забезпечення правопорядку у місцях масового скупчення людей і біля виборчих дільниць.

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      Варто зазначити, що з 8 листопада співробітники так званих "силових структур" самопроголошеної "ЛНР" переведені на посилений режим несення служби.

      У разі проведення диверсійних актів у Луганську вся відповідальність ляже на співробітників "МДБ ЛНР".

      Політичному керівництву РФ вкрай потрібно зробити Україну державою-терористом, щоб вийти з формату Мінську і відтак позбутися економічних санкцій.

      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новости политики Теракт Новости Донецка Новости Луганска Война на Донбассе Публикации
      Источник: 24 Канал
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