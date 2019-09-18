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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ
      Дмитро Снєгирьов

      Окупанти збільшили кількість та інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ

      177
      Бойовики активізували обстріли позицій ЗСУ
      Бойовики активізували обстріли позицій ЗСУ / Народна правда

      17 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Новотошківського, Новолуганського та Луганського.

      Читайте також: Українські бійці готуються до відведення сил уздовж усієї лінії розмежування

      16 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" факти ворожого вогню було зафіксовано поблизу Новотошківського, Новолуганського, Кримського. Обстріли позицій ЗСУ поблизу Новотошківського з напрямку Донецького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм.

      Варто зазначити, що 14 вересня в ефірі "4 каналу" мною була оприлюднена інформація аналітичного відділу ГІ "Права справа" про передислокацію, накопичення живої сили і техніки противника на первомайсько-стаханівському напрямку. Зокрема, повідомлялося про накопичення важкої бронетехніки і додаткових підрозділів проросійських найманців на території Стаханівського феросплавного заводу. Крім того, була оприлюднена інформація про передислокацію важкої бронетехніки бойовиків і розвантаження БК в районі селища Калинове, звідки ведуться обстріли позицій ЗСУ.

      Свого часу аналітичний відділ ГІ "Права права" повідомляв про те, що бойовики так званої "ЛНР" розмістили важку бронетехніку у житлових кварталах окупованого смт. Донецький Луганської області.

      Примітно, що на тлі загострення військового протистояння очільник МЗС Вадим Пристайко в інтерв'ю німецькому виданню "Die Welt" заявив, що "врешті-решт, частотність бомбардувань значно впала, і кількість загиблих відповідно зменшилася".

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Новости политики Публикации
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