Как приготовить вкусные и пышные оладьи: простые и быстрые рецепты
Пышные оладьи – это идеальное блюдо для завтрака. Готовятся оладьи очень быстро, а ингредиенты точно найдутся на любой кухне. Какие секреты приготовления оладий есть, а также рецепты оладушков на кефире, молоке и с бананом – далее в материале.
Рецепты оладий содержат стандартный набор ингредиентов, и именно в этом, наверное, заключается вся сложность. Базовые ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить пышные оладьи: мука, сахар, соль, сода, яйца, кефир любой жирности (или молоко), сливочное или подсолнечное масло.
Читайте также: Блины на молоке: простой рецепт приготовления
Так как многие игнорируют тот факт, что все продукты должны быть комнатной температуры. Поэтому перед приготовлением достаньте все из холодильника на 30-40 минут. Именно это позволит вашим оладьям быть очень нежными и рыхлыми.
Также муку перед приготовлением нужно просеять несколько раз, а тесто нужно замешивать вручную. Миксер может испортить структуру теста, оно должно быть, как густая сметана. Перед жаркой нужно оставить тесто в покое на 15-20 минут.
Рецепт оладий на кефире
Рецепт оладий на кефире
Ингредиенты:
- 1 л кефира;
- 2 яйца;
- 2 стакана муки;
- 2 ст. ложки цукру;
- 10 г ванильного сахара;
- 2 ст. ложки подсолнечного масла;
- 0,5 ч. ложки соды;
- щепотка соли.
Рецепт приготовления оладий на кефире:
1. Отделите желтки от белков. Желтки хорошо разотрите с сахаром, добавьте соль, ванильный сахар, кефир, муку с содой и тщательно вымешайте тесто. Добавьте в тесто 1 столовую ложку растительного масла.
2. Отдельно взбейте белки до густой пены и аккуратно введите их в тесто. Лучше это делать порциями и перемешивать очень медленно.
3. Разогрейте сковороду, смажьте тонким слоем сливочного или подсолнечного масла и выкладывайте оладьи столовой ложкой. Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
Читайте также: Приготовление блинов на Масленицу: рецепты с фото 5 оригинальных идей
Рецепт банановых оладушок
Рецепт банановых оладий
Ингредиенты:
- банан – 3 шт.;
- кефир – 1 стакан;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 0,5 стакана;
- сахар – 1 ч. л.;
- гашеная сода – 0,5 ч. л.;
- щепотка соли.
Рецепт приготовления банановых оладий:
1. Разомните бананы вилкой. Добавьте к ним яйца, затем кефир, гашеную соду, соль и муку. Замешайте тесто.
3. Жарьте оладьи на смазанной сковороде до золотистой корочки. Подавайте к столу со сметаной или вареньем.
Рецепт шоколадных оладий на молоке
Рецепт шоколадных оладушок на молоке
Ингредиенты:
- мука – 1 стакан;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- какао – 2 ст. л.;
- яйца – 2 шт.;
- шоколад – 50 г;
- молоко – 200 мл;
- цедра апельсина;
- апельсиновый сок – 2 ст. л.;
- посдсолнечное масло или масло для жарки.
Рецепт приготовления шоколадных оладушок на молоке:
1. Просейте муку и смешайте с какао. Сделайте в муке небольшие углублении и влейте туда яйца, хорошо перемешайте.
Читайте также: Как приготовить зефир: рецепты приготовления в домашних условиях
2. Молоко налейте в кастрюлю, добавьте кусочки шоколада и разогрейте до растворения шоколада. Вылейте молочно-шоколадную массу в муку и вымешайте до однородного состояния. Добавьте цедру одного лимона и сок и еще раз перемешайте.
3. Жарьте на смазанной сковородке до готовности. Подавайте с апельсиновым соусом, фруктами или сметаной.