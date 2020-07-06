Совет Нацбанка не поддержал кандидатуру Олега Чурия на должность заместителя председателя учреждения. Представление о его назначении выдвигал уже бывший глава Нацбанка Яков Смолий.

Впрочем, Чурий пока будет продолжать работу в НБУ. Ведь заместитель главы Нацбанка, у которого завершился срок полномочий, должен находиться на своем посту до назначения нового заместителя. Об этом на своей фейсбук-странице написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

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Рада воздержалась от назначения Чурия Олега Евгеньевича на должность заместителя председателя Национального банка Украины… Рада и в дальнейшем настроена на конструктивное сотрудничество с Правлением Национального банка Украины,

– написал Данилишин.

Повторное назначение заместителем

На своей должности заместителя Чурий находился в течение 5 лет с 2015-го, а в июне его срок подходил к концу. После завершения контракта, ходатайство о его дальнейшей работе на этом посту выдвинул уже бывший глава НБУ Яков Смолий.

При этом глава НБУ Яков Смолий заявил, что он предложит Олегу Чурию вновь занять эту должность – уже на 7 лет. Законодательство позволяет занимать должность дважды подряд.

Олег Чурий 24 июня подал декларацию в НАПК как кандидат на должность заместителя председателя НБУ.

Что известно об Олеге Чурие? Олег Чурий родился в Киеве, ему 49 лет. В финансовой сфере работает с 1993 года, более 18 лет – на руководящих должностях. Заместитель Председателя Национального банка с июня 2015 года. До этого занимал должность директора Департамента открытых рынков Национального банка.Имеет степень международного сертифицированного аналитика CFA. К сфере управления Олега Чурия принадлежали вопросы операций на открытых рынках, валютного регулирования, а также деятельности депозитария Национального банка.

Отставка Смолия: что известно

Яков Смолий 1 июля заявил, что подает в отставку с поста главы НБУ из-за политического давления.

Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде соответствующий проект постановления, а 3 июля нардепы поддержали отставку.

Многие экономисты, представители международных организаций поддержали Смолия.

СМИ заявили, что отставка стала следствием спора с президентом, а глава НБУ отреагировал эмоционально.

а глава НБУ отреагировал эмоционально. Сейчас временной исполняющей обязанности главы НБУ является Екатерина Рожкова .

. Среди самых обсуждаемых кандидатов на пост главы НБУ: глава правления государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко, бывший председатель правления "Райффайзен банка Аваль" Владимир Лавренчук и экс-министр развития экономики Тимофей Милованов.



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