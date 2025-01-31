На Полтавщине депутат облсовета планировал убить местного фермера, чтобы завладеть бизнесом

Депутат Полтавского областного совета и его водитель планировали убийство местного предпринимателя. Подозреваемый хотел от него избавиться, чтобы завладеть агрокомпанией –подделать документы и сделать себя доверенным лицом.

Фигурантам дела сообщено о подозрениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора и СБУ.

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Фигуранты планировали инсценировать самоубийство своей жертвы

За выполнение "заказа" депутат обещал своему водителю 20 тысяч долларов, а также часть будущих прибылей предприятия.

Мужчина выбрал место, время и способ убийства. Оно планировалось на территории заброшенной насосной станции.

Депутат пригласил туда предпринимателя, чтобы якобы обсудить рабочие вопросы.

Во время встречи киллер должен был накинуть петлю из веревки на шею потерпевшего и задушить его, а затем инсценировать повешение своей жертвы,

– сообщили в СБУ.

Таким образом подозреваемые хотели скрыть следы насильственной смерти. Однако, при попытке реализации преступления организатор и его сообщник были задержаны.

"Для подготовки преступления фигуранты встречались в тайных местах без камер видеонаблюдения, а общались между собой исключительно "вживую", без какой-либо коммуникации по телефону. Впрочем, даже такие меры конспирации им не помогли. Контрразведка СБУ сработала на опережение и задержала обоих злоумышленников "на горячем", когда они везли бизнесмена на место "деловой" встречи", – рассказали в СБУ.

Во время проведенных обысков нашли доказательства подготовки к убийству: документы, записи, деньги и орудия преступления.

Подозреваемым изберут меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По данным издания "Бабель", в организации заказного убийства подозревают депутата от партии "За майбутнє" Олега Дядика.