Олег Бахматюк предлагает государству вернуть 8 млрд грн задолженностей выведенных с рынка банков

Владелец Группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк предложил Кабинету Министров Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальному Банку Украины и Офису Генерального прокурора механизм возврата задолженности выведенных с рынка в 2014-2015 годах банков "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива "в сумме 8 млрд грн.

Об этом говорится в меморандуме-обращении Олега Бахматюка касательно урегулирования задолженности коммерческих банков "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива", выведенных с рынка в 2014-2015 годах среди остальных 95 банков, пострадавших от кризиса, сообщает УНИАН.

Сейчас основным источником возврата средств кредиторам и государственному бюджету является продажа активов неплатежеспособных банков, что в среднем приносит государству лишь около 1% от задолженности. Олег Бахматюк считает, что для государства в нынешних условиях мирового экономического кризиса важен быстрый и максимальный возврат средств и выступает с предложением возвращения государству 8 миллиардов гривен в течение 5 лет. Это также позволит сохранить важное для реального сектора экономики предприятие, которое дает работу 27 тысячам работников, генерирует около 1% ВВП страны и уплатило за последние 3 года около 7,7 миллиарда гривен налогов. Для этого он предлагает использовать успешный мировой опыт урегулирования таких задолженностей. "Такой путь поддерживают и международные финансовые структуры, в частности МВФ и Всемирный банк. Прошу Вас поддержать это предложение как отвечающее интересам государства", – пишет в обращении-меморандуме бизнесмен.

В тексте меморандума содержатся конкретные предложения по урегулированию проблемной задолженности путем реструктуризации, что позволит получить 8 миллиардов гривен в бюджет государства. Первый платеж в сумме 1 миллиард гривен будет осуществлен в течение 2020 года, полная выплата оставшейся суммы – в течение следующих 5 лет без отсрочки выплат по телу кредита.