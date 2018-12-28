Олег Блохин получил работу в Федерации футбола Украины

Легендарный экс-игрок и тренер киевского "Динамо" Олег Блохин стал сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола Федерации футбола Украины.

Соответствующее решение утвердили на заседании исполнительного комитета Федерации. Отметим, что еще одним председателем совета является действующий президент ФФУ Андрей Павелко.

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Признаюсь, для меня это очень почетная, но в то же время и очень ответственная должность. На мой взгляд, мои знания и опыт помогут украинскому футболу. Я вижу желание нынешнего руководства ФФУ реформировать украинский футбол и готов в этом помочь. Поэтому я благодарен членам Исполкома ФФУ, которые проголосовали за мое назначение,

– сказал Олег Блохин.

Последним местом работы Олега Блохина в Украине было киевское "Динамо", которое он тренировал с 2012-го по 2014 год. С 2003 года по 2007-й и с 2011-го по 2012 год Олег Блохин был главным тренером сборной Украины.

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