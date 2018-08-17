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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Олег Гусев может войти в тренерский штаб "Динамо"

33 Читати новину українською
Олег Гусев
Олег Гусев / 1927.kiev.ua

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис хочет поставить Олега Гусева помощником главного тренера.

Журналист ТК "Футбол 1/2" Игорь Бурбас на своей странице в Twitter сообщил, что экс-полузащитник "бело-синих" Олег Гусев может войти в тренерский штаб "Динамо" U-21. По его информации, президент киевского клуба Игорь Суркис хочет видеть его на посту помощника главного тренера Юрия Мороза.

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Отметим, что Гусев покинул "Динамо" этим летом, поскольку у него закончился контракт с киевлянами. Ранее сообщалось, что он принял участие в спарринге за аматорский "Диназ" и может подписать контракт с клубом.

В составе "Динамо" опытный хавбек пять раз становился чемпионом Украины и суммарно завоевал 15 трофеев.

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Теги: Футбол Новости спорта Динамо
Источник: 24 Канал
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