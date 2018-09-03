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Олег Гусев станет тренером "Динамо"

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Олег Гусев будет тренером "Динамо"
Олег Гусев будет тренером "Динамо"

Экс-футболист киевского "Динамо" Олег Гусев заявил, что в ближайшее время станет главным тренером молодежной команды "бело-синих" U-21.

Об этом Гусев сообщил в Сумах во время посещения местного футбольного центра "Барса" в рамках празднования Дня города, где он начинал свой спортивный путь и сейчас является его Почетным гражданином.

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"Через несколько дней должен подписать контракт с "Динамо", где буду тренировать команду U-21", – рассказал он.

Отметим, что Олег Гусев выступал за "Динамо" с 2004-го по 2018 год с перерывом в полгода в начале 2017 года. Всего за "Динамо" провел 443 матча и забил 96 мячей.

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Теги: Футбол Спорт Динамо
Источник: 24 Канал
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