Олег Гусев станет тренером "Динамо"
Экс-футболист киевского "Динамо" Олег Гусев заявил, что в ближайшее время станет главным тренером молодежной команды "бело-синих" U-21.
Об этом Гусев сообщил в Сумах во время посещения местного футбольного центра "Барса" в рамках празднования Дня города, где он начинал свой спортивный путь и сейчас является его Почетным гражданином.
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"Через несколько дней должен подписать контракт с "Динамо", где буду тренировать команду U-21", – рассказал он.
Отметим, что Олег Гусев выступал за "Динамо" с 2004-го по 2018 год с перерывом в полгода в начале 2017 года. Всего за "Динамо" провел 443 матча и забил 96 мячей.
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Источник: 24 Канал
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