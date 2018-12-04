Олег Верняеа признан лучшим спортсменом ноября в Украине

Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева в десятый раз признали лучшим спортсменом месяца в Украине. Получив звание лучшего спортсмена месяца, Олег снова догнал по количеству этих наград титулованную фехтовальщицу Ольгу Харлан. Отныне в активе Ольги и Олега – по десять высоких наград Национального олимпийского комитета.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете, "именно серебро планетарного форума Олега Верняева стало наивысшим достижением в олимпийских видах программы".

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На мировом первенстве в Дохе (Катар) опытный гимнаст после нескольких месяцев перерыва в тренировках и соревнованиях в связи с травмами, операциями и непростым процессом восстановления после них, прекрасно исполнив в финале упражнений на брусьях комбинацию, завоевал звание вице-чемпиона мира. В ноябре не было равных Верняеву в упражнениях на брусьях на соревнованиях Кубка мира в Котбусе (Германия), где он получил медаль высшего сорта.

При этом что в ноябре украинцы получили победы на чемпионатах мира по боксу, тяжелой атлетики, каратэ, спортивной гимнастики.