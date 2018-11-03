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      Олег Верняев – вице-чемпион мира в упражнениях на брусьях

      42 Читати новину українською
      Олег Верняев
      Олег Верняев

      Украинский гимнаст Олег Верняев получает серебряную медаль в упражнениях на брусьях на чемпионате мира, который проходит в городе Доха (Катар).

      Прекрасно выполнив в финале свою комбинацию с базой 6,7 на оценку 15,591, наш спортсмен уступил только действующему чемпиону, который защитил свой титул, китайцу Цзоу Цзинюаню (16,433).

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      Отметим, что это уже четвертая награда мирового уровня в коллекции Верняева, который имеет также золото Наньнин-2014, и серебряные медали Глазго-2015 и Монреаля-2017.

      Стоит добавить, что Верняев пропустил несколько месяцев тренировок и не принимал участия в соревнованиях из-за травмы, операции и непростого процесса восстановления после них.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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