Олег Верняев – вице-чемпион мира в упражнениях на брусьях

Украинский гимнаст Олег Верняев получает серебряную медаль в упражнениях на брусьях на чемпионате мира, который проходит в городе Доха (Катар).

Прекрасно выполнив в финале свою комбинацию с базой 6,7 на оценку 15,591, наш спортсмен уступил только действующему чемпиону, который защитил свой титул, китайцу Цзоу Цзинюаню (16,433).

Читайте также: Украинец Романчук выиграл этап Кубка мира по плаванию в Китае, Фролов – третий

Отметим, что это уже четвертая награда мирового уровня в коллекции Верняева, который имеет также золото Наньнин-2014, и серебряные медали Глазго-2015 и Монреаля-2017.

Стоит добавить, что Верняев пропустил несколько месяцев тренировок и не принимал участия в соревнованиях из-за травмы, операции и непростого процесса восстановления после них.