Олег Верняев получил травму на турнире в Швейцарии: видео

На мемориале Артура Гандера, проходившем в швейцарском Кьяссо, олимпийский чемпион 2016 года в Рио Олег Верняев получил травму ноги.

Об этом украинский гимнаст сообщил в собственном Instagram-профили, прокомментировав досадный эпизод.

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"Ну, что друзья, как говорится, дерь** случается. Расскажу в двух словах. Прилетев в Милан, выходя из автобуса, я подвернул правую ногу, думал, что сильно, но с помощью моих друзей – местных физиотерапевтов, смог выступить и даже выполнить прыжок. Дойдя до третьего снаряда, выполнил упражнение очень плохо и сразу почувствовал, что ударил ногу, но уже левую. Вывод: разные ситуации бывают, иногда спад, иногда подъем! Главное, дойти этот год до конца, а с января в бой, работать, готовиться и покорять новые вершины. Всем здоровья", – написал Верняев.

Стоит отметить, что несмотря на травму Верняев занял девятое место на турнире.