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      Олег Верняев получил травму на турнире в Швейцарии: видео

      36 Читати новину українською
      Олег Верняев
      Олег Верняев / ИА "Вчасно"

      На мемориале Артура Гандера, проходившем в швейцарском Кьяссо, олимпийский чемпион 2016 года в Рио Олег Верняев получил травму ноги.

      Об этом украинский гимнаст сообщил в собственном Instagram-профили, прокомментировав досадный эпизод.

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      "Ну, что друзья, как говорится, дерь** случается. Расскажу в двух словах. Прилетев в Милан, выходя из автобуса, я подвернул правую ногу, думал, что сильно, но с помощью моих друзей – местных физиотерапевтов, смог выступить и даже выполнить прыжок. Дойдя до третьего снаряда, выполнил упражнение очень плохо и сразу почувствовал, что ударил ногу, но уже левую. Вывод: разные ситуации бывают, иногда спад, иногда подъем! Главное, дойти этот год до конца, а с января в бой, работать, готовиться и покорять новые вершины. Всем здоровья", – написал Верняев.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ну, что друзья как говорится ГАВНО СЛУЧАЕТСЯ ‍♂️ Расскажу в двух словах: Прилетев в Милан выходя с автобуса я подвернул правую ногу, думал что сильно но с помощью моих друзей местных физиотерапевтов смог выступить и даже прыгнуть прыжок. Дойдя до прыжка 3 снаряд Выполнил его очень плохо и сразу почувствовал, что ударил ногу уже левую Так, что завтра сделаем мрт и глянем что к чему Вывод: разные ситуации бывают иногда спад иногда подъем! Главное дойти этот год до конца, а с января в бой работать готовится и покорять новые вершины Всем здоровья

      Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

      Стоит отметить, что несмотря на травму Верняев занял девятое место на турнире.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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