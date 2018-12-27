Олег Верняев: В Украине нет выбора залов, они времен, когда мне было 10 лет

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев заявил, что в Украине нет тренировочных залов для подготовки к соревнованиям.

По словам Верняева, спортивные залы, которые сейчас есть, давно уже устарели и не соответствуют требованиям.

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"Выбора залов нет. Конечно, есть ЦСКА в Киеве, "Авангард", спортинтернат на Лесной, но эти залы времен, когда мне было 10 лет. Тогда эти снаряды считались нормальными, а сейчас уже не то. Если бы ко мне подошли и сказали, что давай мы тебе отдаем зал, занимайся им, я свои деньги дам, соберу меценатов – мне бы помогли приобрести снаряды. Есть разные возможности. С удовольствием это сделал бы, и у меня есть такое в планах, но у нас же: хрен ты заберешь этот зал и хрен тебе дадут его в аренду", – сказал Олег в интервью "112 Украина".

"В спортивной гимнастике свои особенности. Не как у борцов, например, где положил два-три татами, и уже зал. Нам нужна определенная площадь, высота под снаряды. У ребят-борцов татами дешевле, у нас же обычный конь 6 тысяч евро стоит, ковер – 40 тысяч! Очень дорогое оборудование, но можно искать пути. Допустим, проходит чемпионат Европы или мира, там новое оборудование. Если заказать, заранее забрать после соревнований, то продадут уже в половину дешевле. Оно вроде б/у, но на самом деле всего две недели на нем потренировались люди, и ничего такого с ним не произошло. Дайте просто возможность!", – резюмировал спортсмен.

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