Олег Винник освоит новую профессию "звездного" преподавателя в Университете культуры: фото
Украинскому певцу Олегу Виннику предложили освоить новую профессию, а именно работу преподавателя кафедры шоу-бизнеса в Университете культуры и искусств.
Об этом сообщил ректор университета Михаил Поплавский на своей странице в Facebook.
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"Топовый артист Олег Винник стал звездным преподавателем Кафедры шоу-бизнеса Университета культуры!" – написал Поплавский.
Кроме того, Михаил Поплавский опубликовал фотографии Винника, который посетил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Источник: 24 Канал
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