Олег Винник освоит новую профессию "звездного" преподавателя в Университете культуры: фото

Украинскому певцу Олегу Виннику предложили освоить новую профессию, а именно работу преподавателя кафедры шоу-бизнеса в Университете культуры и искусств.

Об этом сообщил ректор университета Михаил Поплавский на своей странице в Facebook.

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"Топовый артист Олег Винник стал звездным преподавателем Кафедры шоу-бизнеса Университета культуры!" – написал Поплавский.

Кроме того, Михаил Поплавский опубликовал фотографии Винника, который посетил Киевский национальный университет культуры и искусств.