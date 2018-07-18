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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Олег Винник освоит новую профессию "звездного" преподавателя в Университете культуры: фото

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Олег Винник и Михаил Поплавский
Олег Винник и Михаил Поплавский / Facebook

Украинскому певцу Олегу Виннику предложили освоить новую профессию, а именно работу преподавателя кафедры шоу-бизнеса в Университете культуры и искусств.

Об этом сообщил ректор университета Михаил Поплавский на своей странице в Facebook.

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"Топовый артист Олег Винник стал звездным преподавателем Кафедры шоу-бизнеса Университета культуры!" – написал Поплавский.

Кроме того, Михаил Поплавский опубликовал фотографии Винника, который посетил Киевский национальный университет культуры и искусств.

олег винник

олег винник

олег винник

олег винник

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Образование Олег Винник
Источник: 24 Канал
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