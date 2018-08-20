Олег Винник покорил волны на доске для серфинга: эффектное видео
Певец Олег Винник, которого называют секс-символом украинского шоу-бизнеса, продолжает публиковать кадры из солнечной Доминиканы. Артист не просто нежился на пляже, но и попробовал свои силы в серфинге.
В свой 45-й день рождения Олег Винник получил замечательный подарок – путевку на отдых в солнечной Доминикане. Свое райскую путешествие артист решил показать на странице в Instagram.
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Олег Винник не только загорал на пляже, любуясь сказочными пейзажами, но и решил заняться экстремальным развлечением – серфингом. Артист эффектно покорил волны Атлантического океана, показав свои достижения в ролике.
"На гребне волны", – лаконично написал Олег Винник.
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Но это не единственные развлечения, которыми Олег Винник удивил своих поклонников. Певец сел за руль багги, на котором эффектно проехал по бездорожью. Не обошел вниманием Олег Винник и традиционное развлечение на отдыхе – рыбалка в океане. Мужчина похвастался большим уловом, чем ошеломил сеть.
Не смог отказать себе в удовольствии порыбачить в Атлантическом океане,
– признался Олег Винник.
Сейчас Олег Винник готовится к грандиозному концерту, который запланировал на День Независимости. Выступление пройдет в Сумах на стадионе "Юбилейный".