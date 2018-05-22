Олег Винник рассказал, хочет ли стать президентом Украины
Популярный украинский певец Олег Винник не исключает, что хотел бы стать президентом Украины, однако назвал одно условие, при котором он бы поучаствовал в выборах.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале телеканала NewsOne.
Так, Винник заявил, что баллотировался бы на пост президента Украины, если бы был миллиардером.
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Если бы я был миллиардером и знал бы, что мой бюджет больше, чем у нашей страны, я бы пошел президентом и сделал бы страну счастливой,
– сказал певец.
"Когда-то я об этом даже задумывался: как это круто владеть большими средствами и вложить их в развитие своей страны", – добавил Вмнник.
Смотрите видео, на котором Олег Винник рассказывает о своих президентских амбициях: