Олег Винник рассказал, хочет ли стать президентом Украины

Популярный украинский певец Олег Винник не исключает, что хотел бы стать президентом Украины, однако назвал одно условие, при котором он бы поучаствовал в выборах.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале телеканала NewsOne.

Так, Винник заявил, что баллотировался бы на пост президента Украины, если бы был миллиардером.

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Если бы я был миллиардером и знал бы, что мой бюджет больше, чем у нашей страны, я бы пошел президентом и сделал бы страну счастливой,

– сказал певец.

"Когда-то я об этом даже задумывался: как это круто владеть большими средствами и вложить их в развитие своей страны", – добавил Вмнник.

Смотрите видео, на котором Олег Винник рассказывает о своих президентских амбициях: