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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Олег Винник стал участником "Команды Звезд" от Федерации бокса Украины

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Олег Винник стал участником "Команды Звезд" от Федерации бокса Украины
Олег Винник стал участником "Команды Звезд" от Федерации бокса Украины

Известный украинский певец Олег Винник стал первой звездой нового проекта от Федерации бокса Украины.

С целью популяризации спорта и в частности бокса в Украине, а также поддержки национальных сборных перед важными стартами, Федерация бокса Украины запускает масштабную всеукраинскую акцию "Команда Звезд".

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К "Команде Звезд" присоединятся кумиры современной молодежи: певцы, актеры, шоумены, артисты, известные украинцы и украинки, которые своим примером здорового образа жизни, а также регулярными занятиями спортом, будут допомагаюти сотням тысяч украинских подростков выбрать правильный жизненный путь.

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Теги: Новости спорта Олег Винник Бокс
Источник: 24 Канал
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