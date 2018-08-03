Олег Винник стал участником "Команды Звезд" от Федерации бокса Украины

Известный украинский певец Олег Винник стал первой звездой нового проекта от Федерации бокса Украины.

С целью популяризации спорта и в частности бокса в Украине, а также поддержки национальных сборных перед важными стартами, Федерация бокса Украины запускает масштабную всеукраинскую акцию "Команда Звезд".

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К "Команде Звезд" присоединятся кумиры современной молодежи: певцы, актеры, шоумены, артисты, известные украинцы и украинки, которые своим примером здорового образа жизни, а также регулярными занятиями спортом, будут допомагаюти сотням тысяч украинских подростков выбрать правильный жизненный путь.

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