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      Олень забежал в американский супермаркет и напугал посетителей: курьезные фото, видео

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      Олень забіг в американський супермаркет / facebook.com/phuongdzung.vu

      В американском штате Индиана произошел курьезный инцидент. Неожиданно в продуктовый магазин забежал олень. Животное шокировало покупателей.

      Фото и видео инцидента в фейсбуке опубликовала Бриджит Дэн.

      Кстати: Хозяева натянули на кота маску, чтобы защитить от коронавируса: животное стало мемом

      По словам очевидцев, олень стремительно вбежал в продуктовый магазин через входную дверь и перепрыгнул через прилавок с мясом.

      Я увидела огромного оленя, который бежал на меня. Сначала испугалась и подумала, что это немецкая овчарка, а потом поняла, что это олень,
      – рассказала женщина.

      олень магазин сша курйози
      Олень напугал покупателей в магазине / Фото с фейсбука Бриджит Дэн

      олень курйози магазин сша
      Олень перепрыгнул через прилавок с мясом / Фото с фейсбука Бриджит Дэн

      Ранее в США был похожий инцидент. Дикий олень через окно ворвался в салон красоты, разбил окно, перепрыгнул через посетительницу и выбежал через дверь. Как это было – смотрите здесь.

      Олень забежал в американский супермаркет и напугал посетителей: видео

       

      Все о погибших в авиакатастрофе МАУ украинцах
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости США Мир животных Курьезные новости
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