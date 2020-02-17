Олень забежал в американский супермаркет и напугал посетителей: курьезные фото, видео
В американском штате Индиана произошел курьезный инцидент. Неожиданно в продуктовый магазин забежал олень. Животное шокировало покупателей.
Фото и видео инцидента в фейсбуке опубликовала Бриджит Дэн.
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По словам очевидцев, олень стремительно вбежал в продуктовый магазин через входную дверь и перепрыгнул через прилавок с мясом.
Я увидела огромного оленя, который бежал на меня. Сначала испугалась и подумала, что это немецкая овчарка, а потом поняла, что это олень,
– рассказала женщина.
Олень напугал покупателей в магазине / Фото с фейсбука Бриджит Дэн
Олень перепрыгнул через прилавок с мясом / Фото с фейсбука Бриджит Дэн
Ранее в США был похожий инцидент. Дикий олень через окно ворвался в салон красоты, разбил окно, перепрыгнул через посетительницу и выбежал через дверь. Как это было – смотрите здесь.
Олень забежал в американский супермаркет и напугал посетителей: видео