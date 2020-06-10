Украинскую журналистку Ольгу Фролову нашли мертвой 6 июня в Таиланде на острове Самуи. Местная полиция сейчас рассматривает версию, что 32-летнюю женщину убили. Фролова была родом из Днепра, воспитывала 12-летнего сына, любила спорт и написала книгу. Больше о ней читайте в материале 24 канала.

Исчезновение Ольги Фроловой

Ольга Фролова исчезла в Таиланде в конце мая 2020 года, сообщает 24 канал. В этой стране украинка жила последние 6 лет с мужем-фотографом и сыном. Однако 2 месяца назад Фролова бросила мужа, забрала сына и переехала к новому парню-британцу. За этот период она несколько раз приезжала к мужу и иногда оставляла с ним сына. Пара хотела подать на развод.

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Об исчезновении журналистки в конце мая в полицию сообщил ее муж Дмитрий Фролов. Он лишь 7 июня узнал о смерти жены.

На теле уже не заметны были татуировки и лицо неузнаваемое. Она пролежала там долго. Но вещи, одежда и другие детали свидетельствовали, что это Оля,

– сообщил на своей фейсбук-странице Фролов.

По его словам, когда он подал заявление об исчезновении Ольги, то полицейские больше недели только проверили ее имя в базах.



Ольга Фролова с мужем Дмитрием / Фото с фейсбук-страницы Дмитрия Фролова

Что известно о диагнозе Фроловой

Муж Фроловой также писал в фейсбуке, что "расследование о причинах смерти только началось, но, зная ее поведение последние несколько лет, медицинский диагноз и знаки, которые она подала, когда уходила... Она собралась. Попрощалась. И ушла. О причинах я буду думать всю свою жизнь".

Также полиция из райотдела Бо Пхут сообщила, что Фролова страдала биполярным расстройством. Женщина была склонна к вспышкам гнева и наносила вред собственному телу.

Прощание и книга

Перед смертью Фролова закончила работу над книгой "Уроборос", которая написана на украинском языке от первого лица. По словам мужа журналистки, это художественная книга, хотя "мысли явно Олины".

Мужчина также отметил, что Ольга перед смертью оставила прощальное послание.

24 мая 2020 года ее последнее сообщение: "Я все-таки это накорябала (книгу – 24 канал), даже не верится. Спасибо, что терпели меня,

– процитировал Фролов жену.



Ольга Фролова / Фото с фейсбук-страницы Дмитрия Фролова

Как нашли Фролову

На тело женщины 6 июня в джунглях наткнулся работник отеля, когда собирал грибы. Это произошло на расстоянии 30 метров от местной дороги в районе поселка Бан-Ломай.

По словам полиции, тело Ольги пролежало на месте примерно 15-17 дней и начало разлагаться. Рядом был рюкзак с наличными, лекарствами, зарядным устройством и наушниками.

У полиции есть запись с камеры видеонаблюдения, на ней журналистка зафиксирована в день исчезновения. На записи видно, как Ольга возвращала арендованный мопед и шла с рюкзаком по маршруту, где позже нашли ее тело.

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Видео с камер наблюдения, зафиксировавших Фролову в день ее исчезновения:

Что известно о бойфренде-британце Фроловой и их ссоре

Полиция Таиланда допросила 47-летнего британца Филиппа Армстронга, который был парнем Фроловой. Он работает инструктором в тренажерном зале. Мужчина подтвердил отношения с украинкой. Однако заявил, что не знает, что случилось с женщиной после того, как она исчезла 25 мая

Я не знаю, куда Ольга пошла после исчезновения. Об этом неизвестно ни мне, ни ее мужу,

– объяснил Армстронг.

По данным Daily Mail, в день исчезновения украинка поссорилась со своим бойфрендом.

Самоубийство или убийство

Пока не ясно, была ли гибель Фроловой убийством или самоубийством. Полиция Таиланда пока все же склоняется к первому варианту. Ключевым доказательством по делу может стать мобильный телефон женщины: в день исчезновения он у Ольги точно был, но рядом с телом его не обнаружили.

Факт наличия у Фроловой телефона в день смерти обнаружили во время просмотра видео с камер наблюдения. Женщина не имела денег, чтобы рассчитаться за аренду мопеда и как средство расчета предложила свой смартфон. Затем оставила паспорт и ушла, а через некоторое время вернулась со своим бойфрендом. Пара оплатила счет, но во время этого горячо ссорилась.

Видео с места, где нашли тело Фроловой:

По данным издания thaiexaminer, в социальных сетях Ольга публиковала много контента на тему самоубийства. Но тело Фроловой было очевидно спрятанным – это указывает на убийство, а не на самоубийство.

Передвижение Фроловой отследили по данным с телефона, который вместе с телом не нашли. Полиция предполагает, что украинку убили в другом месте, тело спрятали, а убийца забрал ее смартфон.

Однако причину смерти до сих пор не установили, результатов вскрытия еще нет.

Что писала Фролова в соцсетях

Возможно, фейсбук-страница Ольги была лишь частично открыта для тех, кто не находится среди ее друзей в сети. Но из того, что открыто для общественности, видно, что женщина, как и большинство пользователей, постила картинки с шутками. Но не только.

В частности, еще в 2018 году журналистка опубликовала свою статью "6 фитнес-стереотипов, которые годами мешали мне прийти в форму (хотя можно было справиться за несколько месяцев)". То есть женщина любила спорт. В частности, в статье опубликовала свои фото до и после похудения.



Ольга Фролова до и после похудения / Коллаж 24 канала

Фролова также писала в фейсбуке и о своей нелюбви к Путину. Один из постов на английском языке так и начинается "Почему мне не нравится Путин?"

Вот, что Ольга писала в этом посте:

"Что же, есть 3 хороших способа использования коровы. Вы можете ее доить, можете забить и обжарить, или можете заставить бороться против парня с красным ковриком. К сожалению, не все сразу.

Проблема заключается в том, что электорат знает о борьбе с быками только из романтических историй вроде "Солнце тоже восходит" и считает, что на деревьях растет молоко. Нужно сказать, я даже не обвиняю Кремль в использовании этого: их кладовая, их правила.

Но они не используют ее для снятия сливок. Они верят, что их корова будет продолжаться десятилетиями, пока они ее стригут по частям. Они верят, что могут угрожать ребятам на арене тем, что останется. И когда никому не нравится шоу, они начинают убивать зрителей в первом ряду".

Последнее сообщение в сети

Последнее сообщение на своей фейсбук-странице Ольга сделала 27 марта. Она выложила фото защитных масок, которые сшила собственноручно из бандан.

Что же из этого следует? Следует шить,

– подписала эти фото женщина.