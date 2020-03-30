Рада не назначила министром энергетики Ольгу Буславец
Верховная Рада 30 марта должна была рассматривать назначение Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды. Однако, в последний момент этот вопрос исключили из повестки дня.
Голосование по этому вопросу не проводили. Пришло письмо от президента с просьбой исключить этот вопрос из повестки дня, отметил спикер Совета Дмитрий Разумков.
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Что еще известно об Ольге Буславец
- Ольга Буславец закончила Донецкий национальный технический университет.
- С апреля 2005 года работала в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, где занимала должность гендиректора Директората энергетических рынков. На этой должности работала до 10 февраля 2020 года.
- Занимала также должность члена наблюдательного совета "Укргидроэнерго".
- Буславец замужем, детей нет.
Что известно о деньгах и имуществе Буславец
В декларации за 2019 год она указала, что имеет:
- квартиру в Киеве на 78 квадратных метров,
- гараж на 32 квадрата,
- 2 земельных участка в Киевской и Житомирской областях. Общая площадь земли – 2200 квадратов.
- Буславець владеет авто Nissan X-Trail 2018 выпуска.
- За 2019 год новоиспеченный министр получила 906 тысяч гривен дохода – зарплата в Минэнерго и 310 тысяч гривен – доход от отчуждения движимого имущества.
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