Ольга Цибульская спела от имени Хорхе Линареса о Василии Ломаченко: смешное видео

Сегодня, 14 мая, в студию Радио МАКСИМУМ пожаловала Ольга Цибульская с презентацией своей новой песни "Платье белое".

Певица Оля Цибульская сыграла в игру с ведущими шоу "Удачное утро", где ей пришлось на ходу придумывать рифмы к словам. Оли не сразу легко далась игра, но дальше певица удивила слушателей своей креативностью. Смотрите, что из этого вышло ;)

Пьяные каштаны и платье лошади: Ольга Цибульская придумывает рифмы:

Также Ольга Цибульская исполнила кавер на собственную песню "Цем" от имени Хорхе Линареса о Василии Ломаченко, который на днях победил венесуэльского боксера.



Ольга Цибульская спела от имени Хорхе Линареса о Василии Ломаченко: