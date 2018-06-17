Ольга Фреймут посетила концерт Бейонсе: фото
Известная скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут сходила на концерт американской певицы Бейонсе в Лондоне.
Об этом телеведущая рассказала на своей странице в Instagram.
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Отметим, что концерт Бейонсе и Джей-Зи был посвящен памяти 72 погибшим при прошлогоднем пожаре в жилом многоэтажном доме Гренфелл-тауэр.
Украинская телеведущая пришла на концерт со своими родными.
Лондон, мой Лондон. Спасибо за незабываемый вечер с самыми родными. А Бейонсе за удивление. Она идеальна,
– прокомментировала фотографию Ольга Фреймут.
Ольга Фреймут с мамой на концерте Бейонсе / Instagram
Ольга Фреймут с дочкой Златой на концерте Бейонсе / Instagram
К слову, среди десятков тысяч зрителей на концерте была еще замечена внучка британской королевы Елизаветы II – принцесса Евгения. Как сообщает Daily Mail, 28-летняя принцесса, на голове которого была черная шляпа-котелок, танцевала вместе со своим женихом Джеком Бруксбенком.
Принцесса Евгения на концерте Бейонсе
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