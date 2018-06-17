Ольга Фреймут посетила концерт Бейонсе: фото

Известная скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут сходила на концерт американской певицы Бейонсе в Лондоне.

Об этом телеведущая рассказала на своей странице в Instagram.

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Отметим, что концерт Бейонсе и Джей-Зи был посвящен памяти 72 погибшим при прошлогоднем пожаре в жилом многоэтажном доме Гренфелл-тауэр.

Украинская телеведущая пришла на концерт со своими родными.

Лондон, мой Лондон. Спасибо за незабываемый вечер с самыми родными. А Бейонсе за удивление. Она идеальна,

– прокомментировала фотографию Ольга Фреймут.



Ольга Фреймут с мамой на концерте Бейонсе / Instagram



Ольга Фреймут с дочкой Златой на концерте Бейонсе / Instagram

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia) 17 Чер 2018 р. о 1:52 PDT

К слову, среди десятков тысяч зрителей на концерте была еще замечена внучка британской королевы Елизаветы II – принцесса Евгения. Как сообщает Daily Mail, 28-летняя принцесса, на голове которого была черная шляпа-котелок, танцевала вместе со своим женихом Джеком Бруксбенком.



Принцесса Евгения на концерте Бейонсе