Ольга Фреймут продемонстрировала летний образ в платье от Виктории Бекхэм: фото

Известная скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала фото, на котором позирует в ярком желтом платье от знаменитого британского дизайнера Виктории Бекхэм.

В своем Instagram Фреймут выложила снимок, на котором изображена в летнем платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Ведущая дополнила образ серьгами от Chanel и собрала волосы в пучок.

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Ольга Фреймут в платье от Victoria Beckham

Добавим, по словам стилистов, желтый стал одним из самых модных цветов сезона – множество звезд выбрали на выход одежду такого оттенка.

Напомним, уже с 28 августа Фреймут запускает свое новое шоу "Оля", которое является адаптацией популярного в Америке "Шоу Эллен ДеДженерес" (The Ellen DeGeneres Show).