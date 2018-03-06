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Ольга Фреймут продемонстрировала семейную идиллию: трогательные фото

1429 Читати новину українською
Ольга Фреймут показала свою семью
Ольга Фреймут показала свою семью / radiotrek.rv.ua

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала милое семейное фото с мужем и детьми.

Звезда опубликовала фотографию на странице в Instagram.

На фото Ольга Фреймут лежит на кровати рядом с новорожденной дочкой Елизаветой. Рядом с ведущей устроилась ее старшая дочь от первого брака Злата и муж Владимир Локотко с сыном Валерием. Звездная семья позирует в белых футболках на фоне стильных деревянных стен, которые гармонично сочетаются со светлой мебелью.

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Известно, что снимок сделала фотограф Соня Плакидюк. На фотографии семья демонстрирует идиллию, листая детскую книгу "Летучая мышь Жан", автором которой является Ольга Фреймут. Таким образом, знаменитость прорекламировала свою работу, созданную совместно с издательством Snowdrop.

Меня часто спрашивают, как воспитывать детей, а я отвечаю, что их нужно просто любить. "Летучая мышь Жан" - моя первая "контрольная" по воспитанию детей и взрослых. Когда говорят "нельзя", это часто означает "стоит". Детские комплексы разрушают взрослых, их карьеры и возможности,
– рассказала Ольга Фреймут в интервью журналу Viva.


Семья Ольги Фреймут (фото: Viva)

Ольга Фреймут прорекламировала свою книгу​

Теги: Новости Украины Дети LifeStyle Ольга Фреймут Литература
Источник: 24 Канал
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