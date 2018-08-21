Ольга Фреймут стала звездой нового украинского фильма

Каст фильма "11 детей из Моршина" неожиданно обогатился еще одной звездой. Ольга Фреймут стала новой героиней фильма благодаря ошибке начальника поезда "Львов-Моршин".

Ольгу Фреймут сняли... но не с поезда, а в кино.

Я себе ехала в Моршин водички попить, а тут, ни с того ни с сего, начальник решил высадить меня из поезда. И за что бы вы думали? Он решил, что у меня билета нет,

– рассказала Ольга Фреймут.

Продюсер фильма Сергей Лавренюк пояснил, что такой сюжет невозможно придумать – снимали сцену из фильма и здесь актер настолько вжился в роль, что решил высадить Олю из поезда. Оля не растерялась и сказала, что она здесь вообще с проверкой.



"Мне и режиссеру это так понравилось, что мы приняли решение оставить эту сцену в фильме", – поделился продюсер.



Напомним релиз фильма был перенесен с 27 декабря 2018 года на 3 января 2019 года.

Коротко о фильме "11 детей из Моршина":

Всем известно, что Моршин был основан на месте падения метеорита, который богат редким металлом – осмием. В желании заработать легкие деньги, директор ТРЦ Снежана решает обмануть всех и завладеть ценным объектом. Все бы ничего, если бы на ее пути не появилось 11 детей из Моршина. Сплотившись в единое целое ради единой цели, они начинают борьбу с несправедливостью. Чем закончатся приключения и удастся ли Снежане реализовать задуманное, смотрите в кино.