Ольга Харлан получила престижную награду в Париже: фото

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан получила награду за победу на Кубке мира в сезоне 2017/2018.

В общем зачете саблисток Харлан набрала 190 очков и опередила Софью Великую (175) из России и венгерку Анну Мартон (159). Награду нашей спортcменке вручили в Париже на Конгрессе Международной федерации фехтования.

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Ольга Харлан победила в общем зачете Кубка мира в сезоне 2017/2018

28-летняя украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан уже в третий раз в карьере становится обладательницей Кубка мира по итогам сезона. Ранее она завершала год на первой строчке мирового рейтинга в 2013 и 2014 годах.

Стоит отметить, что больше побед в Кубке мира только у американок Мариэль Загунис и Сады Джейкобсон. Они выигрывали трофей по четыре раза.

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